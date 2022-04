The Rising of the Shield Hero stagione 2 arriva su Crunchyroll: quando arriva e a che ora?

Nel 2019, debuttò su Crunchyroll uno degli isekai che conquistò molti spettatori nel corso della stagione invernale e primaverile. The Rising of the Shield Hero, anime nato dall'omonima light novel di Aneko Yusagi, si concluse con 24 episodi che ottennero un successo discreto. Sono passati un po' di anni, ma adesso è tempo del proseguimento.

I trailer di The Rising of the Shield Hero 2 hanno iniziato a mostrare quali sfide Naofumi e il resto del suo party andranno incontro. Toccherà però agli episodi della serie esplicare accuratamente tutti i misteri principali. Quando e a che ora verranno pubblicati gli episodi di The Rising of the Shield Hero stagione 2 su Crunchyroll?

Il sito ha rivelato quando andrà in onda l'anime con un comunicato. Da mercoledì 6 aprile alle ore 15:00 The Rising of the Shield Hero sarà disponibile sulla piattaforma. Bisogna attendere quindi molto poco prima di rivedere il mondo fantasy animato.

The Rising of the Shield Hero è una light novel a sfondo isekai scritta da Yusagi Aneko e disegnata da Seira Minami. La prima pubblicazione è avvenuta nel 2013 e da allora, anno dopo anno, vengono pubblicati sempre più volumi che fanno proseguire la storia di Naofumi Iwatani, un ragazzo catapultato in un altro mondo e che si ritrova a diventare l'eroe dello scudo.