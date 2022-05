The Rising of the Shield Hero stagione 2, nuova key visual: tragedia in arrivo?

Nel 2019, l'anime di The Rising of the Shield Hero contribuì a far conoscere la storia di Naofumi Iwatani, un ragazzo trasportato in un mondo fantasy dove è stato eletto eroe dello scudo. Fregato e tradito da chi doveva essere un suo compagno, Naofumi ci ha messo un po' di tempo per ripristinare il proprio onore grazie a nuovi amici su cui contare.

Conclusa la prima stagione, sono stati necessari diversi anni prima di poter vedere il ritorno dell'eroe dello scudo in The Rising of the Shield Hero stagione 2, stavolta composta da molti meno episodi della precedente. Con solo tre mesi a disposizione di trasmissione, la seconda stagione dell'anime è già a metà e sta per entrare in un nuovo ciclo di eventi. La produzione ha deciso di promuovere le linee di trama in arrivo con una locandina dedicata.

In questa immagine, Naofumi e Raphtalia stanno combattendo insieme ad altri contro Kyo, l'eroe del libro che ha fatto il suo debutto nei primissimi episodi della stagione 2 di The Rising of the Shield Hero. Sia dallo sguardo del protagonista che dal resto dei volti dei personaggi coinvolti si capisce che la situazione è difficile e potrebbe sfociare in una tragedia. A che porterà questo sviluppo in The Rising of the Shield Hero? Non perdetevi i prossimi episodi su Crunchyroll.