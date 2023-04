The Rising of the Shield Hero stagione 3: il nuovo trailer svela la data di uscita

La prima stagione di The Rising of the Shield Hero fu accolta molto bene dal popolo giapponese, e lo stesso si può dire di tanti appassionati di anime isekai che si riversarono su Crunchyroll, rendendo i primi 24 episodi molto visualizzati. Lo scorso anno è stato invece il turno di una seconda stagione, mentre era già stata annunciata la terza.

La stagione 2 di The Rising of the Shield Hero non ha mantenuto le aspettative, mandando avanti la storia di Naofumi Iwatani in maniera inconsistente. Tuttavia, c'è altro materiale da adattare dalla light novel originale, quindi la serie continuerà con un nuovo ciclo di episodi, che arriverà durante il 2023. La prima locandina di The Rising of the Shield Hero 3 aveva già fatto capire che ci sarebbero stati altri sviluppi oscuri in questo mondo fantasy dove è stato spedito il ragazzo che ora ha preso possesso dello scudo.

Il trailer di The Rising of the Shield Hero 3 di Kadokawa, presentato anche con sottotitoli in inglese, ha messo davanti al gruppo del protagonista una nuova sfida. Naofumi e Raphtalia si ritroveranno a combattere mascherati in un'arena sotterranea, il tutto per capire che fine abbiano fatto gli altri tre eroi, improvvisamente spariti. E così, con il suo fidato scudo, l'eroe dovrà combattere contro guerrieri esperti in quest'area misteriosa.

Col trailer è stata però anticipata anche la data di uscita: The Rising of the Shield Hero 3 verrà trasmesso a ottobre 2023 in Giappone e ufficialmente anche su Crunchyroll in simulcast sottotitolato. Riuscirà Naofumi a rivelarsi ancora una volta un eroe indispensabile per il regno e per il mondo, oltre che per i suoi colleghi scomparsi?