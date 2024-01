The Rising of the Shield Hero, la Stagione 4 è pronta: la conferma in una prima immagine

L'universo degli anime isekai ci regala ogni anno numerose gemme fantasy, ma poche si distinguono a tal punto da conquistare gli spettatori di tutto il mondo. Opere come Re:Zero e Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ne sono esempi notevoli, ma fra questi spicca indubbiamente anche The Rising of the Shield Hero.

L'adattamento animato della raccolta di light novel, nata dalla collaborazione fra Seira Minami e Yusagi Aneko, ha attirato il pubblico sin dalla prima anteprima, avvenuta nel 2019. La terza stagione di The Rising of the Shield Hero si è conclusa il 22 dicembre dello scorso anno e una delle ultime scene aveva lasciato intendere che la serie sarebbe proseguita con un sequel.

La conferma ufficiale della quarta stagione è arrivata di recente grazie ad un poster pubblicato dal team di The Rising of the Shield Hero nel sito ufficiale del franchise. Il progetto è già in fase di produzione, tuttavia la data di lancio è ancora avvolta nel mistero. Il 2024 dovrebbe essere l'anno del ritorno dei nuovi episodi, ma non è stato ancora annunciato precisamente quando.

Fino alla seconda stagione la serie era nelle mani di DR Movie, ma dalla Stagione 3 è passata a Kinema Citrus che dovrebbe occuparsi anche della quarta stagione, ma dati i numerosi cambi nelle prime 3 stagioni, forse è meglio aspettare conferme ufficiali a riguardo. Al momento, non abbiamo a disposizione un trailer, ma il suggestivo poster, disponibile in calce all'articolo, anticipa il tema della quarta stagione e vede al centro un drago che solca un cielo in tempesta....