The Rising of the Shield Hero: uno stupendo cosplay di Raphtalia

The Rising of the Shield Hero narra una storia particolare, ricca di riferimenti al mondo dei manga e dei giochi di ruolo, con l'aggiunta di personalità che i fan non esitano a celebrare con numerosi cosplay, l'ultimo dei quali riguarda la Katana Hero Raphtalia.

L'opera, scritta da Aneko Yusagi e disegnata a Minami Seira, è nata come serie di Light Novel, ma ottenendo un incredibile successo, probabilmente per le sue numerose particolarità, ha visto anche una trasposizione sia manga che anime.

La storia ha come protagonista Naofumi Iwatani, un ragazzo solitario, poco socievole e che non può che essere definito un appassionato di videgiochi e manga. Viene, incredibilmente, trasportato in un mondo minacciato regolarmente da demoni, insomma si direbbe che entra a far parte di un GDR in cui è possibile impersonare uno degli eroi cha salverà il mondo. Tuttavia, come il titolo suggerisce, la sua arma è uno scudo, quindi dovrà trovare alleati e crescere per affrontare tutte le difficoltà che gli impediranno di andare avanti.

Tra le personalità che gli saranno più vicine c’è sicuramente Raphtalia, una ragazza, umana solo per metà, che ha perso entrambi i genitori durante la prima ondata di mostri. Un personaggio che rivelerà un'incredibile abilità nell’arte della spada, e che riscontra sempre più successo tra i fan. Infatti l’utente @janthraxx ha condiviso sul suo profilo Twitter la propria interpretazione della Katana Hero, rappresentandola in maniera fedele e proponendo anche la ricostruzione della spada.

Di sicuro un bellissimo omaggio, al personaggio di Raphtalia che ha aiutato il protagonista Naofumi più di chiunque altro, nella strepitosa avventura raccontanta nel manga e nell’anime di The Rising of the Shield Hero.