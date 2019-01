The Rising of the Shield Hero: svelati il numero di episodi e la preview dell'episodio 2

Il sito ufficiale dell'anime televisivo The Rising of The Shield Hero, conosciuto in patria con il nome di Tate no Yūsha no Nariagari, ha svelato quanti saranno gli episodi che comporranno la stagione della serie. Inoltre, sbuca già in rete una preview della seconda puntata con protagonisti Naofumi e compagni.

Mentre in rete spunta anche una preview del secondo episodio dell'anime, che potete vedere nel tweet di Moetron in calce alla notizia, veniamo anche a conoscenza che la serie The Rising of The Shield Hero sarà composta in totale da 25 episodi. L'informazione è arrivata dal sito ufficiale, il quale ha svelato che le puntate della stagione verranno raccolte in quattro Bluray e DVD per le distribuzioni in home video, programmati per il 24 aprile, il 24 maggio, il 26 giugno e il 24 luglio.

The Rising of The Shield Hero, anime tratto dalla serie di light novel scritta da Yusagi Aneko e illustrata da Seira Minami pubblicata a partire dal 2013, ha esordito con uno special di due ore il 9 gennaio. L'anime andrà quindi in onda per circa un semestre ed è trasmessa in streaming da Crunchyroll, anche produttore della serie insieme a Kadokawa, sotto la regia di Takao Abo e la produzione dell'animazione dello studio Kinema Citrus.