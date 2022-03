The Rising of the Shield Hero: svelato il numero di episodi della stagione 2

The Rising of the Shield Hero è uno dei titoli più conosciuti degli ultimi anni, una serie la quale popolarità è aumentata esponenzialmente dopo la prima stagione televisiva. A breve, inoltre, la serie tornerà con una nuova tranche di episodi. Ma quante puntate avrà questa seconda stagione?

The Rising of the Shield Hero è atteso al debutto ad aprile con una trasmissione in simulcast programmata anche in Italia grazie a Crunchyroll che ha acquistato le licenze anche per i nuovi episodi. L'appuntamento, dunque, è atteso il prossimo 6 aprile e si protrarrà per un intero cour stagionale.

Ciò, dunque, si traduce in un numero di puntate totali di 13 episodi. Se il quantitativo vi appare assai ridotto, tuttavia, è bene ricordarvi che lo staff ha già commissionato una stagione 3 di The Rising of the Shield Hero i cui dettagli li consoceremo solo prossimamente. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche settimana per rivedere Naofumi e Raphtalia alle prese con una nuova avventura.

E voi, invece, vi aspettavate appena 13 episodi per la seconda stagione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver scoperto a chi saranno affidati i brani di apertura e chiusura dell'anime.