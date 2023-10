The Rising of the Shield Hero: un grande trailer prima del debutto della terza stagione

Annunciata diversi mesi fa, la terza stagione di The Rising of the Shield Hero è ormai vicina al suo debutto, fissato per il 6 ottobre 2023, e in attesa di scoprire cosa dovrà fronteggiare la squadra di eroi, mentre il mondo sembra essere sull’orlo del collasso, Kinema Citrus e Kadokawa hanno rilasciato un nuovo trailer, vediamo i dettagli.

Col ritorno di Hitoshi Haga alla regia la terza stagione e Keigo Koynagi alla sceneggiatura la narrazione riprenderà direttamente da dove si è conclusa la scorsa stagione, ma come è stato già anticipato attraverso i diversi materiali promozionali diffusi, stavolta Naofumi e compagni saranno molto vicini a scoprire la verità sulle Ondate di Calamità. Manca davvero poco all’arrivo della serie su Crunchyroll, eppure lo staff ha voluto anticipare numerosi eventi che andranno a stravolgere nuovamente l’avventura dei protagonisti.

Da un misterioso individuo da salvare, fino alla protezione di un villaggio contro nuove creature, tra cui delle marionette, Naofumi avrà l’opportunità d dimostrare nuovamente il suo valore sul campo di battaglia, e, come anticipato dalla scritta conclusiva del trailer che trovate in cima alla pagina, a iniziare la sua reale ascesa come eroe. Inoltre, sembra che i protagonisti avranno a che fare con un drago rosso, o almeno assisteranno alla sua nascita.

Il trailer ha dato anche un’anticipazione della sigla d’apertura, SIN di Madkid. Fateci sapere cosa ne pensate del trailer finale della terza stagione nei commenti. Per finire, vi lasciamo alla nostra recensione di The Rising of the Shield Hero 2, e al numero degli episodi della terza stagione.