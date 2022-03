The Rising of the Shield Hero: è ufficiale, la seconda stagione sta per iniziare

Il sito ufficiale dell'adattamento anime delle light novel di The Rising of the Shield Hero (Tate no Yuusha no Nariagari) ha confermato che la seconda stagione è prevista per il suo debutto televisivo in Giappone il 6 aprile. La distribuzione occidentale sarà gestita dalla piattaforma Crunchyroll.

Questa seconda stagione di The Rising of the Shield Hero avrebbe dovuto debuttare nella stagione autunnale del 2021 (ottobre - dicembre), ma è stata rimandata alla stagione primaverile del 2022 (aprile - giugno) a causa di "diversi motivi". Aneko Yusagi ha iniziato a pubblicare la novel di The Rising of the Shield Hero (Tate no Yuusha no Nariagari) attraverso il servizio indipendente Shousetsuka ni Narou nel 2012 e lo ha terminato nel 2015. Successivamente, Kadokawa ha iniziato la pubblicazione stampata con illustrazioni di Minami Seira nell'agosto del 2013.

L'opera ha ispirato un adattamento anime in venticinque episodi prodotto da Kinema Citrus Studios, sotto la direzione di Takao Abo e le sceneggiature scritte da Keigo Koyonagi ed è uscito nel gennaio 2019. La produzione di una seconda e terza stagione è confermata e la piattaforma Crunchyroll si occupa della sua distribuzione in Occidente. Potete vedere qui l'ultimo trailer di The Rising of the Shield Hero 2.

Nel cast dei doppiatori troviamo Kaito Ishikawa come Naofumi Iwatani, Asami Seto come Raphtalia, Rina Hidaka come Filo, Yoshitsugu Matsuoka come Ren Amaki, Makoto Takahashi come Motoyasu Kitamura, Yoshitaka Yamaya come Itsuki Kawasumi, Maaya Uchida come Melty e Kikuno Inoue come Mirelia.

Nello staff di produzione invece abbiamo Masato Jinbo (Syomin Sample, Restaurant to Another World), incaricato della regia dell'anime presso Kinema Citrus Studios. Keigo Koyanagi (The Pet Girl of Sakurasou, Made in Abyss, Hanasaku Iroha) è incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature.

Masahiro Suwa (Hitsugi no Chaika, Scorching Ping Pong Girls) si occupa del character design e della direzione dell'animazione in collaborazione con Kota Sera. Kevin Penkin (Made in Abyss, Kami no Tou) si occupa della composizione della colonna sonora.

Il gruppo MADKID ritorna dalla prima stagione per eseguire la sigla di apertura, con il singolo intitolato "Bring Back", mentre anche il cantante Chiai Fujikawa ritorna dalla prima stagione per eseguire la sigla di chiusura, con il singolo intitolato "Yuzurenai".