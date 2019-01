The Rising of the Shield Hero: una catastrofe è in arrivo nell'episodio 3

La serie anime The Rising of the Shield Hero sta per giungere al suo terzo episodio: grazie alle anticipazioni emerse in rete in queste ore, possiamo finalmente dare uno sguardo alle prime immagini e a una sinossi breve della puntata.

L'episodio 3 di The Rising of the Shield Hero debutterà sui piccoli schermi giapponesi il prossimo 23 gennaio: i fan italiano potranno ammirarlo in simulcast grazie a Crunchyroll.it, che trasmetterà la puntata in contemporanea. Il titolo sarà: "L'onda della catastrofe".

Di seguito la trama del nuovo episodio:

"Naofumi diventa eccezionale padroneggiando varie abilità e addestrandosi insieme a Raphtalia. Decide di ordinare nuove armi ed equipaggiamenti, ma intanto le Onde si avvicinano e si stanno dirigendo verso la clessidra di Ryu-Koku, che indica l'ora. In seguito sopraggiungono Motoyasu e gli altri..."

Qui in basso potete invece ammirare i primi screenshot dell'episodio, che mostrano i protagonisti intenti ad addestrarsi nell'utilizzo dei rispettivi equipaggiamenti. L'appuntamento, quindi, si rinnova mercoledì 23 gennaio 2019 sulla piattaforma streaming Crunchyroll.it. Voi state seguendo The Rising of the Shield Hero?