The Rising of the Shield Hero vedrà il sopraggiungere di un'opera teatrale

Nel corso di queste ultime ore, il sito web dedicato a The Rising of The Shield Hero, anime tratto dalla light novel scritta da Aneko Yusagi, ha annunciato l'arrivo di un adattamento teatrale che sarà presentato a Osaka e Tokyo nella primavera del 2020, un'annuncio che ha saputo fare la felicità di molti fan.

La rappresentazione si svolgerà presso la Cool Japan Park Osaka TT Hall dal 27 al 29 marzo, a cui farà poi seguito la presentazione del tutto al Theatre Sun-mall di Tokyo dal 2 al 12 aprile. Secondo quanto dichiarato, Satoshi Ōgita (Bobjack Theater) è stato posto alla direzione della commedia mentre Kaori Moriyama (Bobjack Theater) è al lavoro sulla sceneggiatura. Kazuki Unebasami di Scissors Blitz è invece il produttore della produzione e si sta inoltre occupando di tutto il processo di pianificazione.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le gesta di Iwatani Naofumi, un comune otaku che dopo aver trovato un libro nella biblioteca della sua città, viene trasportato in un altro mondo. Gli viene affidato il compito di unirsi a Spada, Lancia e Arco come uno dei Quattro Eroi Sacri per combattere le Catastrofi, come Eroe dello Scudo. Emozionato dall’idea di una grande avventura, Naofumi si aggiunge al gruppo. Comunque, pochi giorni dopo, viene tradito e perde tutto il suo denaro, la dignità e il rispetto. Oramai incapace di fidarsi più di qualcuno, il ragazzo assume una schiava chiamata Raphtalia e si cimenta nel fronteggiare le Ondate, ma troverà davvero un modo per ribaltare questa situazione disperata?

The Rising of the Shield Hero è una light novel scritta da Aneko Yusagi, illustrata da Minami Seira e pubblicata da Media Factory sotto l'etichetta MF Books. Il grande successo riscontrato in Giappone ha successivamente portato alla luce un chiacchierato adattamento manga che ha preso forma sulla rivista Monthly Comic Flapper, mentre un adattamento anime prodotto da Kinema Citrus - di cui sono state recentemente annunciate due nuove stagioni - ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone il 9 gennaio 2019. In Italia, invece, i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni BD per l'etichetta J-Pop. Nel caso in cui foste interessati, qui di seguito potete leggere la nostra recensione riguardo all'opera.