The Rising of the Shield Hero: video di anteprima per l'episodio 22

Il finale di stagione di The Rising of the Shield Hero si avvicina sempre di più. Sono passati ormai alcuni mesi da quando l'anime è entrato nella seconda fase della sua programmazione e adesso, con 21 episodi all'attivo, mancano poco meno di due ore di minutaggio per scoprire il destino dei protagonisti Naofumi e Raphtalia.

L'episodio 22 di The Rising of the Shield Hero sarà trasmesso oggi 5 giugno sulla piattaforma streaming Crunchyroll anche con sottotitoli in italiano e si intitolerà "Lavoro di Squadra". Nonostante le complicazioni e le difficoltà che hanno dovuto attraversare, Naofumi e il suo gruppo sono avanzati di livello con il Class Up. I tre eroi di livello 40 Naofumi, Raphtalia e Filo ora devono partecipare al consiglio, insieme agli altri tre eroi, per conoscere il "Livello Bonus". Intanto, Raphtalia crea problemi nell'area conferenze.

Oltre al video di anteprima che potete vedere in alto, come ogni settimana, Crunchyroll ha anche divulgato un video esclusivo che potete trovare alla fonte, dove vediamo un estratto di alcuni secondi dell'episodio 22 di The Rising of the Shield Hero. Nei circa quaranta secondi, vediamo seduti a un tavolo i quattro eroi. Questi discutono su quale sia il modo migliore per avanzare in questo mondo, se ottenendo armi con una maggiore rarità, se rifinendo le statistiche oppure se con il modo di utilizzo dell'arma.

The Rising of the Shield Hero, dopo circa 20 episodi, ha visto finalmente concluse le disavventure di Naofumi, causate dal tradimento della principessa Melromarc, risolte dal ritorno della Regina che ha preso alcune decisioni contro il Re e contro Myne, reintegrando l'Eroe dello Scudo. Ora il protagonista può finalmente lavorare insieme agli altri tre eroi.