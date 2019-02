The Rising of the Shield Hero, il video del 7° episodio anticipa una gita alle terme

Anche per questa settimana non poteva mancare l'appuntamento con le anticipazioni di The Rising of the Shield Hero, nuova serie animata di questo 2019 tratta da una serie di light novel. Andiamo a vedere che cosa accadrà ai nostri eroi nell'episodio 7.

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda del 6° episodio della serie, sul canale ufficiale di YouTube di KADOKAWAanime è stato pubblicato il nuovo video preview della prossima puntata.

Grazie all'episodio 6, intitolato "Una nuova compagna", abbiamo avuto modo di conoscere un nuovo membro del party di Naofumi. Per chi segue il manga già saprà a chi ci stiamo riferendo! Si tratta infatti della piccola e adorabile Filo, che a quanto pare sembra essere una Regina Filolea con il potere di trasformarsi in un essere umano.

L'avventura per questo trio di compagni sembra proseguire e condurre in un villaggio terrorizzato da una strane e inquietante pianta infestante che lentamente sta inghiottendo case e abitanti, costringendo così i sopravvissuti a fuggire. Questo non è che l'inizio, a quanto pare le due giovani compagne di avventura del eroe, Filo e Raphtalia, avranno modo di concedersi un meritato riposo alle terme. Riusciranno nell'impresa senza cacciarsi nei guai?

Ricordiamo che l'uscita del 7° episodio di The Rising of the Shield Hero è prevista per il 20 febbraio prossimo. L'anime è disponibile in Italia sulla piattaforma streaming di Crunchyroll, che ci propone ogni mercoledì una nuova puntata doppiata in lingua originale con sottotitoli in italiano.