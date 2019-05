The Rising of the Shield Hero: un video ci mostra gli eventi dell'episodio 19

Dopo oltre quattro mesi in onda, The Rising of the Shield Hero si sta avviando verso la sua fase finale. L'anime dello studio Kinema Citrus ha già pubblicato diciotto episodi, mentre il diciannovesimo si appresta a essere trasmesso in giornata. Mancano quindi solo sette episodi per il finale di stagione.

Nell'episodio precedente di The Rising of the Shield Hero abbiamo visto Naofumi, sotto insistenza di Filolial, provare a fare gruppo con gli altri eroi, partendo dall'eroe della lancia Motoyasu ma con scarso successo. Infatti, il protagonista subirà un attacco dell'altro eroe.

Dopo però, Motoyasu si alleerà con Naofumi quando apparirà un nuovo nemico, il papa. La clip tratta dall'episodio 19 di The Rising of the Shield Hero ci mostra un gruppetto di personaggi, tra cui i protagonisti Naofumi e Raphtalia, così come lo stesso eroe della lancia. I ragazzi si trovano in una depressione del terreno e di fronte hanno il Papa. La nuova storia arriverà oggi mercoledì 15 maggio nel pomeriggio su Crunchyroll.

Alla fonte potete vedere il video estratto dall'episodio 19 di The Rising of the Shield Hero, intitolato "I quattro eroi cardinali", e ha la seguente sinossi: "Il Papa possiede l'arma definitiva, la quale ha le caratteristiche di tutte e quattro le armi cardinali. Il gruppo di Naofumi ha poche possibilità di vittoria contro le capacità di attacco, 'Giudizio', e di difesa di questa arma. Mentre la crisi peggiora, Motoyasu, che ora sta per essere punito per essere un eroe 'falso', prende una decisione sorprendente."