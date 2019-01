The Rising of the Shield Hero, un video mostra la maturazione di Raphtalia

The Rising of the Shield Hero è diventato velocemente uno degli anime più chiacchierati della stagione invernale, con i fan che attendono i nuovi episodi settimana per settimana. Un nuovo video proveniente dall'episodio 3 mostra com'è maturato uno dei personaggi nel corso dei primi episodi. Attenzione spoiler per chi non è in pari con la serie.

Nel video che potete vedere alla fonte, su ComicBook, è incentrato su Raphtalia, protagonista femminile di The Rising of the Shield Hero, e mostra in poco meno di un minuto la maturazione che il personaggio compie tra l'episodio 2 e il 3. Proprio da quest'ultimo episodio, in arrivo ufficialmente oggi 23 gennaio, sono tratti molti spezzoni.

Gli accadimenti del secondo episodio della serie hanno visto Raphtalia rifiutarsi di combattere, ma nel terzo episodio ci sarà un cambio di passo nel personaggio: grazie al tempo passato con Naofumi, infatti, sembra che Raphtalia sia "aumentata di livello" sia letteralmente che metaforicamente, dato che la ragazza ha trovato qualcosa per cui combattere.

L'episodio 3 di The Rising of the Shield Hero, sarà intitolato "L'onda della catastrofe" e vede Naofumi e Raphtalia migliorarsi e perfezionarsi, sia nel lavoro di squadra che nelle abilità individuali. Per prepararsi alla prossima ondata, il ragazzo migliora il proprio equipaggiamento e si dirige verso la clessidra del drago per sapere precisamente quando la minaccia arriverà, ma nel luogo d'arrivo si imbatte nuovamente in Motoyasu e gli altri eroi.