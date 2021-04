The Royal Tutor di Higasa Akai pronto a concludersi, il capitolo finale arriva a maggio

L'ultima uscita del mensile G Fantasy di Square Enix annuncia che The Royal Tutor, il manga shonen di Higasa Akai, si concluderà definitivamente nel numero successivo, in uscita il 18 maggio 2021. Il prossimo numero della rivista dedicherà la copertina all'opera di Akai, e includerà una pagina a colori e un poster formato B3 (62x93cm) disegnato dall'autrice.

The Royal Tutor si conclude dunque dopo sette anni e mezzo di serializzazione, con un totale di 15 Volumi e 93 capitoli pubblicati. L'opera ha ricevuto un adattamento anime di 12 episodi curato da Studio Bridge nel 2017 e un film anime originale nel 2019, entrambi disponibili gratuitamente e con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

Higasa Akai ha lavorato ininterrottamente sul manga per quasi otto anni, prendendosi un'unica breve pausa nel 2020 per lavorare su Disney Twisted Wonderland Anthology Comic, per cui ha disegnato una delle storie. L'autrice non ha ancora rivelato i suoi piani futuri, quindi non è da escludere la possibilità di vedere sequel o spin-off.

In Italia il manga di The Royal Tutor è tutt'ora inedito, ma è possibile che in futuro una delle case editrici decida di portarlo, soprattutto considerando che la serie è ormai completa. In attesa di saperne di più vi lasciamo con il trailer del film originale di The Royal Tutor, che consigliamo a tutti gli appassionati di commedie storiche di recuperare appena possibile.