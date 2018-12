The Royal Tutor, nuovo trailer per il film d'animazione ispirato alle serie televisiva

Attraverso il sito ufficiale nipponico della serie The Royal Tutor (Ōshitsu kyōshi Haine) è stato recentemente diffuso in rete un nuovo trailer del primo film ispirato al franchise, che ricordiamo esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone il 16 febbraio 2019.

Visionabile in chiosa all’articolo, il breve filmato di The Royal Tutor - The Movie ci permette di ammirare tutti i personaggi già incontrati durante l’omonima serie televisiva trasmessa in Giappone nel 2017 e disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming Crunchyroll. In questa storia originale compariranno i sadici principi gemelli provenienti dall’Impero Romano.

Diretto da Katsuya Kikuchi (Idol Memories, Sengoku Paradise Kiwami) presso lo studio d’animazione Brigde (Fairy Tail, Devil Survivor 2: The Animation, The Seven Heavenly Virtues), The Royal - Tutor The Movie sarà sceneggiato da Kimiko Ueno (Kuromajyo-san ga Toru!!), mentre Rena Okuyama (Durarara!!) e Junko Nagasawa (Maken-Ki! Two) ne cureranno rispettivamente il character design e la direzione artistica. La colonna sonora, infine, sarà composta da Keiji Inai (DanMachi, Tenkyo no Alderamin, Heavy Object).

Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

“La storia ci trascina nella vita quotidiana di Heine Wittgenstein, un misterioso professore che diventa una tutore alla corte del re Grannzreich. Il suo compito è quello di educare i quattro principi del regno, sia a livello accademico che sociale...”