The Ryuo's Work is Never Done!: il prossimo volume concluderà la serie

Amazon ha recentemente annunciato di stare organizzando tutte le preparazioni necessarie per la distribuzione del decimo volume di The Ryuo's Work is Never Done! (Ryuoh no Oshigoto!), manga tratto dalla serie light novel di Shirow Shiratori, indicando inoltre che quest'ultimo numero rappresenterà la conclusione dell'opera.

The Ryuo's Work is Never Done! narra la storia di un adolescente di nome Yaichi Kuzuryuu che sembra essere il più forte giocatore di shogi della storia, al punto tale da essersi guadagnato il titolo di "Ryuo" (Re Dragone). In un giorno come tanti altri, però, lo studente delle elementare e amante dello shogi, Ai Hinatsuru, gli appare innanzi affermando di aver ricevuto da lui la promessa che un giorno sarebbe potuto diventare il suo allievo, anche se Yaichi non ha memoria dell'evento. Da qui avrà così inizio la loro stretta relazione maestro/discepolo. Chi mai potrebbe eguagliare la loro passione per lo Shogi?

Kazuki e Kogetaokoge hanno originariamente lanciato il manga sulla rivista Young Gangan di Square Enix nell'ottobre 2015. La società ha pubblicato il nono volume dell'opera il 13 febbraio. L'etichetta GA Bunko di SB Creative ha iniziato a pubblicare i romanzi originali nel 2015. Shirow si è occupato della storia mentre Shirabi ha lavorato alle illustrazioni. SB Creative ha pubblicato il decimo volume dei romanzi il 14 febbraio e pubblicherà l'11° volume il 9 agosto. BookWalker Global ha pubblicato l'ottavo volume in inglese il 25 giugno.