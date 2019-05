The Saga of Tanya the Evil: arriva un nuovo bluray insieme a una light novel

Il sito ufficiale dell'anime di The Saga of Tanya the Evil, conosciuto in Giappone con il nome di Youjo Senki, ha annunciato che a breve arriverà l'edizione blu-ray e DVD per l'home video con l'edizione speciale del lungometraggio proiettato nei cinema negli scorsi mesi. Solo che, a quanto pare, ci sarà una sorpresa in allegato al bundle.

Il film di The Saga of Tanya the Evil arriverà il 23 agosto in edizione home video in un'edizione che raccoglie anche una novel completamente inedita scritta da Carlo Zen, autore anche della serie di light novel da cui ha tratto ispirazione l'anime. L'edizione limitata del bundle conterrà anche un Digipak contenente un'illustrazione di Yuji Hosoge, una confezione particolare, una collezione di alcuni storyboard, un booklet, un pamphlet e diversi video extra.

La pellicola animata di The Saga of Tanya the Evil ha debuttato in Giappone l'8 febbraio e, da allora, ha incassato oltre 400 milioni di yen (circa 3 milioni di euro). Il lungometraggio farà il suo debutto anche nei cinema statunitensi dal 16 maggio con la supervisione e distribuzione di Funimation e Crunchyroll. La storia del lungometraggio sarà un seguito a quella mostrata nella serie anime che fu mandata in onda a gennaio 2017.