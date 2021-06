The Saga of Tanya the Evil: Confermata la seconda stagione, ecco il primo trailer

Si era già discusso della possibilità di una seconda stagione di The Saga of Tanya the Evil, nelle scorse ore si è tenuto un evento che ha confermato l'inizio dei lavori sulle prossime puntate inedite della serie.

Uno speciale TV ha infatti condiviso la notizia che lo studio di animazione NUT si occuperà di trasporre per il piccolo schermo le prossime vicende della celebre serie. Secondo quanto è emerso dalla trasmissione, nella seconda stagione di The Saga of Tanya the Evil ritroveremo lo stesso cast della stagione che ha riscosso un notevole successo. In calce alla notizia trovate un primo trailer in giapponese per la stagione, mentre lo studio di animazione ha condiviso anche un poster incentrato sulla protagonista dell'anime. La prima stagione è andata in onda nel 2017 ed è attualmente disponibile per la visione su CrunchyRoll, insieme ad un film che ha continuato le vicende descritte nella light novel di Carlo Zen e Shinobu Shinotsuki.

Come potete immaginare i fan hanno accolto con entusiasmo questa notizia, in particolare perché sono passati diversi anni dalla messa in onda dei primi episodi. Per ora comunque non sappiamo ancora quando la seconda stagione sarà disponibile, mentre è stata annunciata una nuova versione bluray di The Saga of Tanya the Evil.