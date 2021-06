The Saga of Tanya the Evil, evento speciale il 19 giugno: in arrivo la stagione 2?

The Saga of Tanya the Evil è un titolo molto popolare nel Sol Levante, merito soprattutto di un adattamento animato che ha reso virale la prima stagione televisiva nel 2017. Da allora il franchise ha ricevuto un sequel grazie ad un lungometraggio e un altro potrebbe arrivare a breve.

Dopo l'ottimo successo del film di The Saga of Tanya the Evil, l'opera si appresta a tornare a far parlare di sé dal momento che lo staff ha annunciato un evento speciale in streaming con i doppiatori dei protagonisti il prossimo 19 giugno dove saranno svelate nuove informazioni. Presumibilmente, dunque, il team annuncerà la seconda stagione dell'anime in quanto il materiale a disposizione è sufficiente persino per un eventuale terzo seguito.

Ovviamente si trattano solo di speculazioni dal momento che le conferme -o le smentite- del caso arriveranno solo in occasione della live del 19 giugno. Qualora non abbiate mai sentito parlare di The Saga of Tanya the Evil, Panini Comics che detiene i diritti del manga descrive la trama quanto segue: "In un mondo sull’orlo della guerra l’esercito dell’Impero centrale ha un asso nella manica: Tanya Degurechaff! Giovanissima, carina, ma una furia indemoniata sul campo di battaglia. Inoltre, Tanya nasconde uno sconcertante segreto."

E voi, invece, cosa vi aspettate dall'evento in questione, sarà finalmente annunciata la stagione 2? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito box qua sotto.