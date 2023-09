The Saint Magic Power is Omnipotent: trailer e data d'uscita della seconda stagione

Era il 10 marzo 2022 quando Kadokawa e lo studio d’animazione Diomedéa confermavano la produzione di una seconda stagione per The Saint Magic Power is Omnipotent basata sull’omonima serie di light novel del genere isekai scritte da Yuka Tachibana. Ecco finalmente nuove informazioni con tanto di trailer per annunciare la data d’uscita.

Kadokawa Shoten, casa editrice che detiene i diritti dell’opera, ha infatti rivelato il ritorno dei doppiatori dei personaggi principali, così come il debutto di tre nuovi membri del cast, vale a dire Ryota Ohsaka nel ruolo di Oscar Dunkel, Chiaki Kobayashi nel ruolo di Tenyu, e Shinichiro Miki come Seiran. Potete vedere i character design di questi nuovi personaggi in fondo alla pagina.

La maggior parte dello staff dello studio Diomedéa non ha subito modifiche rispetto alla prima stagione, ma a sostituire l’art director Tomoyasu Hosoi sarà Scott MacDonald, mentre a comporre la colonna sonora della nuova stagione è stato chiamato Katsuhiro Kawano. Insieme a tutte queste informazioni è stato anche pubblicato il nuovo trailer, riportato in cima alla pagina, dove viene presentata rapidamente l’ambientazione principale dell’avventura di Sei, oltre che dare un assaggio dell’ending theme Lilac Melody composta da Aina Suzuki.

Ad occuparsi dell’opening è stata invece Aira Yuki con Semisweet Afternoon. La parte conclusiva del trailer ha confermato la data d’uscita: la seconda stagione di The Saint Magic Power is Omnipotent debutterà il 3 ottobre 2023, anche su Crunchyroll, dove probabilmente sarà disponibile con sottotitoli in italiano. Fateci sapere cosa ve ne pare dal trailer nei commenti qui sotto.

Intanto vi lasciamo alle novità in arrivo alla fine del 2023 e nel 2024 annunciate da Crunchyroll durante l'Anime Expo.