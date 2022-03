The Saint Magic Power is Omnipresent: confermata la seconda stagione dell'anime

Il 10 marzo 2022 il sito ufficiale della serie anime The Saint Magic Power is Omnipresent ha confermato la produzione di una seconda stagione. In seguito ai primi dodici episodi andati in onda tra aprile e giugno 2021, l’isekai basato sulle light novel di Yuki Tachibana e Yasuyuki Syuri è pronto a tornare col seguito dell’avventura di Sei.

Farà il suo ritorno anche Shota Ihata in qualità di regista, per lo studio Diomedéa, che ha curato la trasposizione animata di Ahiru no Sora, e al suo fianco ci sarà anche Wataru Watari, autore di OreGairu, coinvolto ancora una volta come supervisore degli script e dell’adattamento generale dell’opera. Nata da un romanzo di Tachibana, pubblicato nel 2016, la storia di The Saint Magic Power is Omnipresent si è poi estesa con sette light novel, ancora in produzione, e un adattamento manga che conta attualmente sei volumi.

La protagonista è Sei, una ragazza di 20 anni, che da impiegata si ritrova catapultata in un nuovo mondo a causa di un rituale andato male, e che avrebbe dovuto richiamare un santo per contrastare la magia oscura. Ma non è tutto. Sei non è stata la sola ad essere giunta in quell’universo, e per qualche strano motivo tutti sembrano preferire l’altra donna evocata. Inizia quindi la sua avventura come creatrice di essenze, profumi e pozioni, e nonostante questo business inizi a dare i suoi frutti, un giorno o l’altro il suo destino da santa potrebbe bussare alla porta.