The Seven Deadly Sins 2° Stagione: Netflix annuncia la data d'uscita della prossima season

Netflix ha recentemente annunciato la data di uscita della seconda stagione dell'anime di "The Seven Deadly Sins", adattamento animato del manga di Nakaba Suzuki.

Un nuovo report della famosissima piattaforma di streaming a pagamento ha confermato che "The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments", ovvero la seconda season dell'anime, andrà in onda dal 15 ottobre.



L’anime in questione, adattamento dell’omonimo manga attualmente serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, è realizzato dallo studio A-1 Pictures. La seconda stagione vede alla regia Furuta Takeshi, mentre, per quanto riguarda i brani musicali, il compositore, presente in ambedue le season, è il famosissimo Hiroyuki Sawano, tra i cui lavori annovera anche i brani di “L’Attacco dei Giganti” e di “Kill la Kill”. In Giappone l'anime è stato trasmesso da gennaio a giugno del 2018.



La prima stagione è attualmente disponibile su Netflix. Segue una breve sinossi del titolo:



“Quando il suo regno cade in mano di alcuni tiranni, la principessa deposta va alla ricerca di un leggendario gruppo di perfidi cavalieri per farsi aiutare”.



Per chi fosse interessato, consigliamo la nostra recensione della prima stagione dell’anime.



Sapevate che il mangaka, Nakaba Suzuki, ha intenzione di concludere il manga entro il prossimo anno, con il 40° volume del titolo?