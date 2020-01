The Seven Deadly Sins 3: si aggiunge un altro fan alla ricreazione del duello di Escanor

L'anime The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods era senza dubbio uno dei più attesi del periodo autunnale. La storia di Meliodas era arrivata a un punto fondamentale dopo le prime due stagioni che avevano mostrato un buon parco d'animazioni. Il cambio dallo studio A-1 Pictures allo studio Deen si è rivelato però un disastro sotto ogni fronte.

Sin dall'inizio della trasmissione ci sono state lamentele per The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, tra censure e animazioni di scarsa qualità. Il culmine è arrivato con gli episodi 12 e 13 che hanno messo in scena lo scontro attesissimo tra Meliodas ed Escanor, ma i fan sembrano aver notato solo i pessimi disegni confezionati dallo staff.

Questa battaglia era talmente attesa che in tanti fan non ci stanno, e chi di loro è capace di disegnare ed animare una scena ha deciso di cimentarsi in un rifacimento da zero. Il restyling di The Seven Deadly Sins vede un nuovo appassionato aggiungersi all'elenco: su Reddit, l'utente mzrable ha confezionato una piccola animazione concentrandosi su Escanor per pochi secondi.

In calce potete osservare questo breve video, con tanto di musica di sottofondo, che vuole provare a rendere un minimo di giustizia a The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. La speranza degli appassionati è che dopo la fine della trasmissione si provvederà a ricreare ufficialmente alcune animazioni in vista dell'arrivo su Netflix, ma per ora critiche anche sui trailer della seconda parte di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods.