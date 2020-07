The Seven Deadly Sins 3 arriva presto su Netflix Italia, svelata la data di uscita

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, la terza stagione dell'anime di Deen (quarta, se si considera la miniserie Signs of Holy War), approderà presto su Netflix, secondo quanto dichiarato dalla piattaforma stessa pochi istanti fa. Il sito aveva anticipato l'arrivo della serie a a luglio, ma la distribuzione venne rimandata a causa del Covid.

La nuova data di uscita è quindi fissata per il 6 agosto 2020, giorno in cui verranno pubblicati tutti e 24 gli episodi. Vi ricordiamo che al momento su Netflix sono disponibili tutti gli episodi dell'anime, oltre alla pellicola del 2018 The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky. Dal 6 agosto tutti gli abbonati potranno dunque godere dell'esperienza completa.

La terza stagione di The Seven Deadly Sins è stata fortemente criticata a causa di alcuni problemi legati alle animazioni, nati a causa dell'abbandono dei ragazzi di A-1 Pictures, che subito dopo la distribuzione del film decisero di concentrarsi su Sword Art Online e Fate. Studio Deen, scelto per sostituire i produttore precedenti, si ritrovò a lavorare sull'anime con poco tempo a disposizione ed enormi carichi di lavoro, e decise quindi di passare il testimone ad uno studio minore, Marvy Jack. Il risultato finale non è stato all'altezza delle aspettative.

Nonostante i tanti problemi e l'evidente calo di qualità nella seconda metà di stagione comunque, l'arrivo dell'anime su Netflix rimane comunque un'ottima notizia, specie in vista dell'uscita della quarta e ultima stagione, intitolata The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan ed in arrivo nel 2021.