The Seven Deadly Sins 3, Studio Deen sulla battaglia: 'Qualità più alta nell'episodio 13'

La polemica riguardante le animazioni mostrate nell'episodio 12 di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods è impazzata sui social circa due settimane fa e non accenna minimamente a fermarsi. La situazione potrebbe però capovolgersi dopo la messa in onda dell'episodio 13, che a quanto pare, sarebbe stato realizzato dai migliori animatori di Studio Deen.

Come potete vedere in calce, dei leak confermerebbero che lo studio di animazione avrebbe collaborato con un'altra compagnia minore per migliorare la qualità dei disegni, in vista della seconda parte della battaglia tra Meliodas ed Escanor. Ovviamente tutti gli episodi di Wrath of the Gods sono stati prodotti in anticipo, ma a quanto pare lo studio avrebbe riconosciuto il lavoro mediocre svolto nella produzione dell'episodio precedente e cercato di rimediare nel migliore dei modi.

L'episodio 12, trasmesso nel giorno di Natale, fu accolto con disappunto dai fan per via della superficialità con cui lo studio adattò uno dei migliori scontri del manga di Nakaba Suzuki. L'episodio 13, atteso per mercoledì 8 gennaio, avrà dunque l'arduo compito di salvare sia la battaglia che la criticatissima terza stagione.

E voi cosa ne pensate? Studio Deen può ancora redimersi? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel caso in cui invece voleste spezzare un po' la tensione, vi consigliamo di dare un'occhiata alle esilaranti reazioni allo scorso episodio di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods.