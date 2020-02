The Seven Deadly Sins 341 mostra una Merlin in pericolo, il nemico è troppo potente

Nonostante la terza stagione non propriamente eccelsa, The Seven Deadly Sins in Giappone è ancora un fenomeno. Il manga è arrivato al quarantesimo volume, con Meliodas e compagni tutti in copertina. Il manga sembra tra l'altro aver prolungato la propria storia, facendo entrare i protagonisti in un nuovo arco narrativo con un altro nemico.

L'appuntamento settimanale di The Seven Deadly Sins riporta al combattimento tra i protagonisti e il caos, entità primordiale che ha creato l'universo e che ora sembra essere il nuovo rivale di Meliodas e compagni. Il capitolo 341 si è presentato con alcuni spoiler, presentando lo scontro tra Cath e Merlin anticipato dal finale della storia precedente.

Merlin inizia a lanciare attacchi su attacchi alla creatura diventata ormai mostruosa, tutto questo mentre i Sins decidono di intervenire e tornare lì dove hanno dovuto lasciare Merlin e Artù. La maga intanto subisce anche qualche attacco dal nemico, all'apparenza invincibile per la sua magia. Nello scontro è costretto a intervenire anche Artù che, però, rimane scioccato dal conoscere del destino di Camelot.

Approfittando di questa distrazione, Cath attacca Artù che sembra venir messo fuori gioco. Merlin per la rabbia continua ad attaccare la bestia, ma i suoi attacchi sembrano non sortire effetto finché all'improvviso Cath non riceve alcuni danni. È l'effetto del Contrattacco Totale di Meliodas, giunto lì in tempo insieme agli altri Sins. Il gruppo ha deciso di riunirsi con l'amica, dandole il proprio aiuto. The Seven Deadly Sins sarà pubblicato ufficialmente mercoledì 12 febbraio.