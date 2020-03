The Seven Deadly Sins 345: salto in avanti nel penultimo capitolo del manga

Manca poco al finale del manga di Nakaba Suzuki. Il capitolo 346 di The Seven Deadly Sins sarà l'ultimo e sarà pubblicato su Weekly Shonen Magazine il 25 aprile, ma prima di arrivare a quel momento c'è ancora un altro capitolo che deve essere pubblicato. In arrivo questa settimana, vediamo insieme i primi spoiler di The Seven Deadly Sins 345.

Cath è stato battuto e i protagonisti di The Seven Deadly Sins hanno intrapreso strade diverse. Veniamo quindi portati a Liones poco più di un anno dopo, dove Slader è coinvolto nella caccia ai banditi e demoni rimanenti mentre Howzer si allena nella capitale. Quest'ultimo, in compagnia di Guila e Jericho, riceve un messaggio da una fata che gli comunica una novità su Ban ed Elaine. Jericho ascolta tutto e si dirige verso la foresta delle fate.

Nelle pagine successive si rivedono anche Deathpierce, Hendrickson, Dreyfus e tanti altri cavalieri che hanno accompagnato i protagonisti nel corso di The Seven Deadly Sins. Lo scenario cambia poi sul castello di Liones dove le coppie formate da Margaret e Gilthunder, Veronica e Griamore sono al cospetto del re carichi di regali. Anche quest'ultimo ha alcuni giocattoli tra le mani.

Nella foresta delle fate, Elaine è incinta e sta per dare alla luce il suo bambino, con Ban al fianco. Lo stesso vale per Meliodas ed Elizabeth, con lei gravida che chiede al compagno un nome da dare al nascituro. Il figlio di Ban ed Elaine si chiamerà Lancillotto, mentre il figlio di Meliodas ed Elizabeth si chiamerà Tristano. Meliodas sul finale osserva il cielo, chiedendosi cosa gli prospetterà il futuro. Il capitolo 346 di The Seven Deadly Sins si intitolerà "Come il cielo blu" e sarà pubblicato la prossima settimana su Weekly Shonen Magazine.