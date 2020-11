The Seven Deadly Sins 4: Annunciati gli artisti di ending e opening

Continuiamo a scoprire dettagli della quarta stagione di The Seven Deadly Sins, questa volta parliamo degli artisti responsabili dei brani di apertura e chiusura delle prossime puntate inedite della serie animata.

Come sapete, la nuova stagione, intitolata "Dragon's Judgment" in Occidente, concluderà definitivamente le avventure dei personaggi nati dalla mente di Nakaba Suzuki. Nel corso degli episodi potremo sentire il nuovo tema musicale che introdurrà le avventure dei protagonisti, intitolato "Hikari Are" e cantato da Akihito Okano. Il brano "time." invece sarà l'ending delle puntate ed è stato composto da Hiroyuki Sawano e ReoNa. I fan sono molto curiosi di ascoltare per la prima volta queste canzoni, come potete leggere nei commenti al tweet presente in calce alla notizia.

Infine ricordiamo che la pandemia di Coronavirus ha rinviato il debutto della serie animata, che sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 6 gennaio 2021, mentre nel resto del mondo entrerà a far parte del catalogo di Netflix nei mesi successivi. A lavorare su questa stagione troveremo lo studio DEEN in collaborazione con Marvy Jack, mentre la regia sarà affidata a Susumu Nishizawa. Per concludere vi segnaliamo questo cosplay dedicato a Merlin di The Seven Deadly Sins, uno dei personaggi più famosi e amati dell'anime.