The Seven Deadly Sins 4: ecco quanti episodi avrà l'anime, coprirà tutta la storia?

I 7 Peccati Capitali sono finalmente tornati in The Seven Deadly Sins 4: Dragon's Judgement, la nuova stagione dell'anime ispirata al manga omonimo di Nakaba Suzuki. Fino a che punto Studio Deen riuscirà a coprire la storia? Ecco quanti capitoli restano ad adattare prima del gran finale.

Tra molti alti e bassi si è conclusa la stagione 3 di The Seven Deadly Sins, intitolata Wrath of The Gods, che non ha risposto alle aspettative a causa di un comparto tecnico molto al di sotto dei due precedenti prequel. Complice anche il Covid, che ha costretto l'anime ad essere rinviato, lo staff sembra aver avuto più tempo per la produzione e non ci resta che vedere i risultati nel corso delle prossime settimane.

Grazie alle anticipazioni dell'uscita dell'home video è stato confermato che la stagione 4 conterrà ben 24 episodi che dunque ci accompagneranno fino all'estate. Il prequel si era fermato con l'adattamento del capitolo 268 e, al finale, mancano poco meno di 80 capitoli da trasporre. Un numero molto grande considerando la frettolosità con la quale Wrath of The Gods ha coperto i suoi 60 capitoli, ma comunque il minimo indispensabile per coprire interamente la storia. Salvo imprevisti, dunque, Dragon's Judgement chiuderà definitivamente le gesta dei 7 Peccati Capitali in chiave animata.

