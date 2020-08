The Seven Deadly Sins 4: la prima key visual mostra la squadra al completo

Nel corso della giornata di ieri è stato ufficialmente confermato il mese di uscita di The Seven Deadly Sins 4, l'ultima stagione dell'anime tratto dalla celebre opera di Nakaba Suzuki. Poco dopo l'annuncio però è stata mostrata, a sorpresa, anche la prima key visual ufficiale, e naturalmente non sono mancate le polemiche.

In calce potete dare un'occhiata all'immagine, in cui è ritratto il team al completo. Non tutti i fan hanno accolto positivamente l'illustrazione, che è stata descritta da qualche utente come "una fan art mal riuscita" o "in perfetta linea con l'ultima stagione". Naturalmente dopo quanto accaduto con The Seven Deadly Sins 3, è normale che la serie venga vista con un po' più di diffidenza.

Vi ricordiamo che la quarta stagione adatterà l'arco narrativo New Holy War (già coperto in parte dall'ultima stagione), quello dello scontro con il Re Demone e l'arco finale, conosciuto con il titolo provvisiorio di King of Chaos Arc. La terza stagione ha coperto circa 60 capitoli in 24 episodi, dunque è plausibile che gli ultimi settanta vengano adattati senza troppe sbavature.

E voi cosa ne pensate? Guarderete i nuovi episodi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non aveste ancora recuperato la terza stagione poi, ne approfittiamo per ricordarvi che tutte le puntate saranno disponibili su Netflix dal prossimo 6 agosto.