The Seven Deadly Sins 4: nuovo trailer dell'anime, sarà migliore della scorsa stagione?

Con un'eredità tanto pesante lasciata dalla scorsa stagione, la quarta serie di The Seven Deadly Sins, intitolata per l'occasione "Dragon's Judgement", avrà l'arduo compito di adattare la saga finale del manga di Nakaba Suzuki. Ad ogni modo, il nuovo trailer promette tanti avvenimenti e incredibili colpi di scena.

The Seven Deadly Sins 4 inizierà ufficialmente il prossimo 6 gennaio quando debutterà in Giappone il primo episodio. Netflix ha anche già confermato che l'anime arriverà sulla sua piattaforma durante il corso del 2021, seppur nessuna data sia stata ancora annunciata. Ad ogni modo, l'epopea finale dei 7 Peccati Capitali dovrà fare in modo di ricucire il rapporto tra l'anime e i fan dopo che Studio Deen è stata costretta ad una produzione frettolosa con la precedente stagione.

Il nuovo trailer della stagione 4, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, promette tanti colpi di scena e tanta azione, anche se dai pochi secondi di filmato il comparto tecnico non sembra aver ricevuto un netto miglioramento. Non ci resta dunque che attendere la prima settimana del 2021 per sapere se Studio Deen e Marvy Jack saranno riusciti nel compito di animare nel migliore dei modi una storia che tra alti e bassi è un'icona del panorama shonen.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che Hiroyuki Sawano tornerà a comporre un brano per l'anime, ma vi rimandiamo alla notizia dedicata per tutti i dettagli. E voi, invece, che aspettative avete per l'ultima stagione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.