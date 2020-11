The Seven Deadly Sins 4: svelata la data di debutto della nuova stagione

I 7 Peccati Capitali stanno per tornare sul piccolo schermo con la quarta stagione di The Seven Deadly Sins che ha l'arduo compito di alzare l'asticella dopo la delusione della scorsa serie, vittima di un comparto tecnico non all'altezza di uno dei titoli più popolari del panorama shonen. Ma quando debutterà la nuova stagione?

Sono passati ormai diversi mesi dal capitolo 346 di The Seven Deadly Sins, l'ultimo del manga, sommerso dalle polemiche a causa della gestione narrativa dell'autore che ha tirato fin troppo per le lunghe un finale praticamente già scritto. Nonostante qualche inciampo, tuttavia, le storie di Meliodas, Elisabeth e dei suoi amici sono entrate nel cuore degli appassionati con forza al punto tale da permettere la realizzazione di ben 4 serie animate e un film che, purtroppo, ha causato una serie di problemi.

A causa del flop della pellicola, la produzione ha dovuto accelerare la creazione di Wrath of the Gods non rispettando le tempistiche e mettendo in campo episodi dalla qualità altamente discutibile e combattimenti, su tutti quello tra Meliodas ed Escanor, al limite del ridicolo. Ad ogni modo, la quarta stagione dovrà riportare in auge il franchise già dal prossimo 6 gennaio quando la nuova serie tornerà finalmente sul piccolo schermo. Attualmente non abbiamo alcuna informazione in merito a un arrivo di "Fundo no Shinpan" in Italia, ma è presumibile aspettarsi novità nel prossimo futuro da parte di Netflix.

E voi, invece, cosa vi aspettate da The Seven Deadly Sins 4, riuscirà a risollevare le sorti di un anime da molti alti e bassi? Diteci la vostra con un commento qua sotto.