The Seven Deadly Sins 4: trailer, poster, data, novità da Studio DEEN sull'ultima stagione

La brutta stagione 3 di The Seven Deadly Sins è ancora nella mente dei fan. Il lavoro di Studio DEEN non ha pienamente convinto, ma bloccandosi a metà di un arco narrativo è stato necessario continuare i lavori per produrre l'ultima stagione di The Seven Deadly Sins.

Durante la notte italiana dell'11 novembre, Netflix e Studio DEEN hanno bombardato di informazioni su The Seven Deadly Sins stagione 4. Vediamo insieme le ultime novità rivelate.

Innanzitutto, è stato pubblicato un trailer per The Seven Deadly Sins, il cui sottotitolo occidentale sarà "Dragon's Judgement", traduzione della versione giapponese "Fundo no Shinpan". Alla direzione dell'anime ci sarà ancora Studio DEEN che sarà affiancato anche dallo studio Marvy Jack, già collaboratore nella terza stagione. Lo staff è rimasto pressocché identico a quello della stagione 3, con Susumu Nishizawa alla regia, Rintarou Ikeda alla supervisione della sceneggiatura, Rie Nishino al character design, Chikako Yokoto come direttore del sonoro, e il trio composto da Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada a produrre le musiche.

Era già stata rivelata la data di uscita di The Seven Deadly Sins 4, programmata per il 6 gennaio, ma Netflix ha voluto confermare a tutti i fan che sulla propria piattaforma l'anime sarebbe arrivato comunque nel 2021. Seguendo la classica produzione, è probabile che il colosso dello streaming aggiungerà gli episodi dell'anime tutti insieme al termine della trasmissione in Giappone su TV Tokyo.

Infine in basso potete osservare il poster di The Seven Deadly Sins 4, con tutti i personaggi raggruppati per l'ultima battaglia che dovranno affrontare. In origine, l'anime doveva essere pubblicato a ottobre 2020 ma a causa della pandemia è stato spostato a gennaio 2021. Stavolta stiamo davvero per salutare i peccati capitali.