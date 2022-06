The Seven Deadly Sins: un affascinante cosplay di Elizabeth Liones in body

La storia di Lionesse e Camelot continua in un nuovo manga. Nakaba Suzuki si sta dedicando ai Four Knights of Apocalypse, il proseguimento della saga con nuovi protagonisti che si faranno carico di salvare il mondo al posto dei sette peccati capitali. Ciò non vuol dire però che i personaggi di The Seven Deadly Sins saranno messi da parte.

È già comparso qualche personaggio della vecchia saga di Nakaba Suzuki, dato che questi sono ancora importanti nell'economia di questo mondo che mischia fantasy e storie arturiane. Anche in Four Knights of Apocalypse apparirà uno dei personaggi chiave di The Seven Deadly Sins, ovvero la principessa Elizabeth Liones, ora regina e madre di Tristan.

Ricorderete tutti come il lungo viaggio di The Seven Deadly Sins partì proprio con la sua voglia di salvare il suo regno dalla minaccia di alcuni cavalieri sacri capitanati da Hendricksen e Dreyfus. Ritornando a una delle scene del vecchio manga, ecco un cosplay di Elizabeth Liones in body scuro attillato che ha indossato per tanto tempo nella serie. Non manca poi il folgorante occhio azzurro che si intravede dalla frangia con i lunghi capelli argentei. Cosa ne pensate?

E su Netflix ci sarà anche il film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh.