The Seven Deadly Sins, ammiriamo un sensuale cosplay di Merlin!

Nonostante i capitoli che separano The Seven Deadly Sins dalla sua fine siano sempre meno, è innegabile quanto gli appassionati del franchise siano ancora estremamente legati all'opera di Nakaba Suzuki, continuando a supportare con estremo entusiasmo l'incredibile opera shonen.

Siamo ormai giunti agli sgoccioli del manga, l'autore sta tirando le ultime vicende prima di chiudere definitivamente l'opera e prendersi una meritata vacanza. Tuttavia, se pur l'originale cartaceo inizia a intravedere la luce in fondo alla galleria, non staremo sprovvisti dei nostri peccati capitali molto a lungo, in quanto a ottobre debutterà la nuova stagione dell'anime intitolata The Seven Deadly Sins: Wrath of God, ora tra le mani dello studio Deen.

Nonostante, purtroppo, l'attesa che ci separa dalla serie televisiva non sia ancora breve, tra le community dell'opera le aspettative sono al massimo, in quanto l'anime dovrebbe tirare avanti sino alla naturale conclusione del titolo. Ed è proprio in questa parabola di supporto creativo che un'appassionata di The Seven Deadly Sins ha voluto dedicare il suo ultimo cosplay a uno dei personaggi più misteriosi del franchise, la criptica Merlin. La realizzazione, che potete trovare in calce a questa notizia, sprigiona sensualità da tutti i pori, e di certo non ha bisogno di ulteriori spiegazioni in quanto il risultato di Glory Lamothe dice già tutto. E a riprova di questo, sono le quasi 10 mila manifestazioni di apprezzamento per il cosplay, valutato estremamente positivamente sia dai fan dell'omonima opera che non solo.

E voi, invece, cosa ne pensate della rappresentazione, in chiave tridimensionale, di Merlin? Lasciateci le vostre impressioni con un commento nello spazio qui sotto!