The Seven Deadly Sins annuncia l'inizio della seconda parte della stagione 2

Il sito ufficiale della serie anime di The Seven Deadly Sins ha pubblicato un video per annunciare l'inizio della seconda parte di The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments (Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu), la seconda stagione animata cominciata a Gennaio.

Il video, che potete trovare in calce alla notizia, riporta sia la nuova sigla di apertura dello show "Ame ga Furu kara Niji ga Deru" (Un arcobaleno è apparso perché è piovuto) del duo YouTuber SkyPeace, che la nuova sigla finale "Chikai" (Vow) di Sora Amamiya. I nuovi temi debutteranno il 14 Aprile, quando comincerà la seconda parte della stagione 2.

L'anime di The Seven Deadly Sins ha fatto ritorno sugli schermi giapponesi a Gennaio, e in totale sono previsti 24 episodi. FLOW e GRANRODEO hanno collaborato alla prima sigla di apertura e Anly ha eseguito la prima sigla finale. Il manga originale di Nakaba Suzuki ha ispirato una serie televisiva di 24 episodi televisivi trasmessa tra il 2014 e il 2015. Successivamente, Netflix ha trasmesso la serie con audio in italiano, inglese e giapponese, e Funimation ha pubblicato la serie in due parti su home video.

Uno speciale in quattro episodi televisivi intitolato The Seven Deadly Sins - Sign of Holy War - è stato presentato in anteprima ad Agosto 2016. Netflix ha iniziato a trasmettere la serie nel Febbraio 2017. Un film anime intitolato Gekijoban Nanatsu no Taizai Tenku no Torawarebito (The Seven Deadly Sins the Film: Prisoners of the Sky) sarà presentato in anteprima il 18 Agosto.