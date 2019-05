The Seven Deadly Sins: anticipazioni del capitolo 310

La storia di The Seven Deadly Sins sembrava conclusa, con l'eliminazione da parte di Meliodas delle maledizioni che gravavano su di lui e sull'amata Elizabeth da migliaia di anni. Nell'ultima fase abbiamo assistito a una sequenza di capitoli epilogo, pieni di festeggiamenti e felicità per la nuova vita conquistata da tutti i personaggi della serie.

Eppure, Nakaba Suzuki ha scelto di creare un finale diverso. Dopo aver fatto pensare che il manga di The Seven Deadly Sins si sarebbe concluso con il capitolo 310, i lettori subiranno uno shock. Come rivelato ieri dai primi spoiler, infatti, il mangaka ha rivelato che la serie continuerà per un altro po'.

I nuovi spoiler del capitolo 310 di The Seven Deadly Sins ci spiegano anche il perché. Elizabeth ha deciso di seguire Meliodas nel mondo dei demoni perché il protagonista della storia non è più in grado di rimanere nel mondo degli umani a causa dei poteri conquistati nell'ultimo periodo. Dopo aver rifiutato la proposta di Re Bartra di diventare il re di Liones, Meliodas ed Elizabeth si preparano verso quello che dovrebbe essere il loro ultimo viaggio.

Elizabeth saluta Diane ed Elaine, mentre Meliodas si riunisce per l'ultima volta con i suoi amati Seven Deadly Sins. I due, insieme agli amici più stretti, arrivano nel punto dove si dovranno separare, davanti a un portale che condurrà Elizabeth e Meliodas nel nuovo piano fisico. Meliodas si gira per l'ultima volta per salutare i compagni, mentre Elizabeth si avventura, da sola davanti. All'improvviso un'enorme meteora cade dal cielo, colpendo in pieno Elizabeth, schiacciandola e uccidendola.

L'urlo di Meliodas è straziante, insieme allo sbigottimento degli altri. Il capitolo 311 arriverà settimana prossima su Weekly Shonen Magazine e sarà intitolato "Non è ancora finita".