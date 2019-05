The Seven Deadly Sins: ecco le anticipazioni del capitolo 312

La storia di The Seven Deadly Sins ha preso una piega inaspettata da quando si è scoperto che la maledizione di Elizabeth non è stata definitivamente rimossa, al contrario di quella di Meliodas che al momento non è ancora riapparsa. Naturalmente ciò ha sconvolto i protagonisti, che stanno pensando alle possibili soluzioni della situazione.

Dalle prime anticipazioni del capitolo 312 di The Seven Deadly Sins, vediamo il ritorno del Re dei Demoni nel corpo di Zeldris, così come mostrato anche alla fine del precedente capitolo. Il sovrano del Purgatorio mette alla prova il suo nuovo corpo distruggendo una piccola fattoria nelle vicinanze, affermando che in breve tempo riuscirà a riprendersi tutto il proprio potere.

Al Boar's Hat, i protagonisti discutono delle varie implicazioni della maledizione, mentre Meliodas afferma di non sapere chi sia il nuovo corpo del Re dei Demoni, mentre Merlin rivela di non aver chiuso completamente il portale verso il Purgatorio, ma di averlo solo ridotto poiché attraversabile solo da esseri come Meliodas ed Elizabeth. Tuttavia, poco dopo, un'aura nefasta rivela che il Re dei Demoni è arrivato al portale e ha iniziato ad evocare gli Indura, le bestie fameliche e potenti del Purgatorio.

Il gruppo dei The Seven Deadly Sins si prepara a una nuova battaglia, mentre Elizabeth e Meliodas si avviano nella posizione del Re dei Demoni, intenzionati a chiudere la situazione una volta per tutte. Il prossimo capitolo di The Seven Deadly Sins, il 313, sarà pubblicato su Weekly Shonen Magazine mercoledì 5 giugno.