The Seven Deadly Sins: anticipazioni dal capitolo 318 del manga

La storia di The Seven Deadly Sins sta per concludersi. Il capolavoro di Nakaba Suzuki pubblicato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha da fine 2012 è ormai alle battute finali. Il mangaka ha messo contro il Re dei Demoni e Meliodas in un ultimo estenuante duello, mentre il resto dei Peccati Capitali affronta l'Indura della Grazia.

Il capitolo 318 del manga The Seven Deadly Sins si intitola "Battaglia caotica" come già rivelato alla fine della scorsa settimana. Lo scenario stavolta cambia e passa da Escanor che riottiene la sua grazia a nuovi scorci del combattimento tra Meliodas e il Re dei Demoni. Il lago, la foresta e tutta l'area circostante sono vittima di cruenti attacchi scatenati dai due contendenti e, nonostante tutto, Meliodas sembra in vantaggio grazie anche all'utilizzo del suo Tesoro Sacro Lostvayne.

Durante lo scontro, Elizabeth in lontananza fa uso dei suoi poteri per facilitare gli attacchi di Meliodas, riuscendo a imprigionare per un breve attimo il Re dei Demoni e obbligarlo a subire l'attacco del capitano dei Seven Deadly Sins. Per tutto il capitolo, il Re dei Demoni ora nel corpo di Zeldris è obbligato a subire tutti i colpi dell'avversario, che lo sovrasta in tutto e per tutto. Infine, Meliodas riesce, con un ulteriore attacco, a stenderlo per terra. Ma cos'ha in mente l'entità del Purgatorio quando sorride nell'ultima vignetta?

The Seven Deadly Sins tornerà con il capitolo 319 la prossima settimana su Weekly Shonen Magazine numero 32, datato per mercoledì 17 luglio.