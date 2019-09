The Seven Deadly Sins: arriva l'incontro di Escanor con il gruppo di cavalieri in un extra

Questa settimana, The Seven Deadly Sins si prende una pausa dalla solita pubblicazione e mette invece in scena un capitolo speciale dedicato a Escanor, peccato del leone, il superbo del gruppo dei Seven Deadly Sins. In occasione di uno dei suoi momenti più topici, vediamo cos'hanno in serbo gli spoiler su questo nuovo gaiden.

Le 43 pagine di The Seven Deadly Sins gaiden partono con un ben tre a colori che ci illustrano un giovane Escanor con una donna bionda al suo fianco, probabilmente la madre. In questa notte tempestosa in riva al mare, i due si devono separare. Una notte, nel regno di Liones, si stanno svolgendo dei processi ad alcuni prigionieri: uno di essi è un giovane ragazzo biondo mingherlino, imprigionato per aggressione.

Nonostante cerchi di discolparsi, rischia la morte, ma Meliodas interviene e decide di prenderlo con sé per il suo gruppo di cavalieri. Al Boar's Hat, gli altri Sins accolgono chi con garbo e gioia chi con diffidenza il nuovo arrivato, che non manca già di innamorarsi della bella e procace Merlin. La notte passa tra festa e birra, mentre la mattina Meliodas sfida in un combattimento il nuovo membro dei Seven Deadly Sins.

Escanor inizia però a ingrossarsi, scaraventando in aria Meliodas con un solo pugno. Intimorito dalla sua stessa forza, inizia a correre lontano, ritrovandosi nei pressi di un enorme blocco di terra e roccia che colpisce fino a sera a pugni, fino a farlo crollare. Di nuovo solo, di notte, viene raggiunto da Merlin e dagli altri ragazzi del gruppo che lo riaccolgono a braccia aperte.

Il giorno seguente, sotto la supervisione di Merlin, Meliodas ed Escanor si riaffrontano, ma stavolta Meliodas fa uso dei suoi poteri demoniaci e mette a dormire con un sol colpo il rivale. Svenuto, rivede la donna con cui si è detto addio nelle prime pagine, mentre il suo corpo svenuto viene trascinato da Meliodas.

The Seven Deadly Sins ritorna col capitolo 328 la prossima settimana su Weekly Shonen Magazine.