The Seven Deadly Sins: arrivano i nuovi Funko Pop di Melodias e altri

The Seven Deadly Sins è stato uno degli anime shonen più apprezzati degli ultimi tempi e presto sta per debuttare anche il proprio spin-off, intitolato Four Knights of the Apocalypse. A distanza di anni dalla propria conclusione, Nanatsu no taizai sta per ricevere dei Funko in proprio onore.

Recentemente la Funko sta dedicando dei graziosi Pop a diverse serie anime nelle ultime settimane, precedentemente è toccato a Naruto, Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, tutte e tre serie con un enorme successo e ad oggi ancora in produzione.

Ad oggi, The Seven Deadly Sins Funko Pops sta per pubblicare la prima collezione di Pop, esattamente prima che la serie passi il testimone ad una nuova storia ea nuovi personaggi con il sequel/spin-off intitolato The Seven Deadly Sins: Four Knights of The Apocalisse .

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 è da poco arrivato su Netflix e sarà l'ultima volta in cui gli appassionati dell'opera potranno salutare Meliodas, Elizabeth e tutti i loro compagni.

La meravigliosa collezione di Funko di Seven Deadly Sins Funko Pop Wave 1 include Meliodas , Ban, Elizabeth, King e diversi altri. Di seguito è possibile visionare tutti i link per osservare da vicino i graziosi Pop. Le esclusive di questa collezione sono evidenziate: