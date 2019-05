The Seven Deadly Sins: arrivano i primi spoiler del capitolo 311

I fan di The Seven Deadly Sins sono ancora scossi per la mancata conclusione del manga fatta presagire da Nakaba Suzuki e dall'editore Kodansha con una serie di capitoli denominati "Epilogo" e "Addio, Seven Deadly Sins". Invece la storia continuerà ancora un po', come fatto presagire dalla conclusione del capitolo 310 con una morte scioccante.

Elizabeth, infatti, sul finale dello scorso capitolo è rimasta schiacciata da un enorme meteorite arrivato all'improvviso, facendo quindi capire che la sua maledizione non è stata sciolta. Ovviamente, ciò ha lasciato Meliodas terrificato e affranto e gli spoiler del capitolo 311 di The Seven Deadly Sins ci fanno capire che inizierà un nuovo arco narrativo che rivedrà come protagonista una battaglia contro i demoni.

Nell'unica pagina mostrata finora dagli insider del settore, vediamo Zeldris che si rivela in realtà essere il Re dei Demoni. Infatti, il fratello di Meliodas si trova con un corpo più maturo e cresciuto, un po' come accaduto quando il Re dei Demoni aveva posseduto Meliodas. La frase in questa ultima pagina di capitolo che menziona il Re dei Demoni è "Io sono ancora vivo, Meliodas!" mentre il testo finale annuncia il titolo della storia della prossima settimana: "Continua nel capitolo 312: Lo scoppio della guerra".

Sembra quindi che ci sarà un'ulteriore guerra e che The Seven Deadly Sins si protrarrà non poco. Inoltre, il numero di Weekly Shonen Magazine di questa settimana ha annunciato che il prossimo capitolo del manga di Nakaba Suzuki riceverà ben tre pagine a colori, di cui una d'apertura, e la copertina della rivista digitale per festeggiare la popolarità del manga e l'annuncio del sondaggio di popolarità dei personaggi.