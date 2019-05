The Seven Deadly Sins: arrivano gli spoiler del capitolo 309

Sembra che ormai manchi veramente poco per la fine di The Seven Deadly Sins. Alcune indiscrezioni infatti danno ormai per concluso il manga di Nakaba Suzuki, con la fine che potrebbe giungere col capitolo 310, ovvero il prossimo. Intanto però possiamo dare uno sguardo al potenziale penultimo capitolo, il 309, quindi fate attenzione agli spoiler.

Ormai la pace è stata raggiunta, quindi gli ultimi attimi di The Seven Deadly Sins vengono dedicati ai piani futuri del gruppo dei Sette Peccati Capitali e, specialmente, al futuro di Meliodas ed Elizabeth. Il primo sembra ormai non avere più tempo, avendo spezzato entrambe le maledizioni, pur non dandolo a vedere.

Nel capitolo 309 di The Seven Deadly Sins rivediamo Gelda, la vampira amante di Zeldris, e Meliodas le rivela che il fratello ha già abbandonato la Britannia per dirigersi probabilmente nel Regno dei Demoni. Gelda lo cercherà a ogni costo, considerato che Zeldris avrebbe fatto di tutto per lei, anche abbandonare il proprio clan.

Intanto, nel regno di Liones, il re Bartra sta pianificando una cerimonia per far sposare Meliodas ed Elizabeth, ed è intenzionato a far diventare la coppia re e regina, dopo aver sottolineato che Gilthunder e Margareth non sono pronti per l'incarico. Meliodas inizialmente pensa a uno scherzo, ma Elizabeth risponde che non è intenzionata a farlo e che vuole vivere la sua vita con Meliodas. Infatti, la ragazza partirà con il suo amato per il Regno dei Demoni poiché quest'ultimo non può più vivere nel mondo degli umani.