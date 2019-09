The Seven Deadly Sins: arrivano gli spoiler del capitolo 326

Dopo una settimana di pausa, The Seven Deadly Sins, conosciuto anche come Nanatsu no Taizai, di Nakaba Suzuki è tornato sulla rivista Weekly Shonen Magazine. A due settimane di distanza dal capitolo 325 possiamo finalmente scoprire cos'ha in serbo Diane e come reagiranno Re dei Demoni e Seven Deadly Sins alle prossime fasi del mortale scontro.

In copertina, il capitolo 326 di The Seven Deadly Sins mette in mostra Diane con un particolare vestito scuro da cerimonia, mentre le inquadrature delle pagine successive ci permettono di ammirare da ogni angolazione la bella gigantessa mentre evoca tutta la potenza di cui è capace. Facendo buon uso di Gideon, dirige tutti i frammenti di roccia circostanti verso il Re dei Demoni con precisione massima, mettendolo in difficoltà.

Lo sforzo è immane e, vedendola in difficoltà, King arrossisce e decide di dichiararsi e farle una proposta di matrimonio proprio nel momento peggiore. Diane arrossisce a sua volta e scatena un'ondata immensa di attacchi verso il nemico, che però non batte ciglio e si mostra più oscuro e imponente che mai. Adesso è il turno di Escanor di mostrare di cosa è capace, con l'ultima pagina che presenta un primo piano dell'uomo biondo mentre evoca il potentissimo "The One".

The Seven Deadly Sins sarà ufficialmente pubblicato su Crunchyroll a partire da mercoledì in inglese e, nello stesso giorno, in Giappone su Weekly Shonen Magazine. A breve l'anime sarà in onda con al terza e ultima stagione, The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods.