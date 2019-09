The Seven Deadly Sins: sta per arrivare il potere di Escanor nel capitolo 327

Uno dei personaggi più amati di The Seven Deadly Sins è senza dubbio Escanor. È stato l'ultimo dei sette ad essere introdotto durante la fuga da Galan e Melascula da parte di Ban e gli altri, ma ha subito conquistato il cuore dei fan per le sue differenti personalità e lo strapotere che acquista durante il giorno. Questo sta per tornare nel manga.

Il capitolo 327 di The Seven Deadly Sins di questa settimana mette in risalto il personaggio di Escanor, come aveva già fatto intuire il finale della storia precedente. E per di più torna con lo strapotere di The One, la tecnica ottenibile nel solo minuto di mezzogiorno che mise in crisi sia Zeldris che Meliodas, come lo stesso Re dei Demoni fa notare.

Dopo aver rifiutato per superbia l'aiuto degli altri Sins, Escanor è faccia a faccia col Re dei Demoni. I due iniziano uno scontro corpo a corpo basandosi sui soli pugni, in uno scontro di forza che crea contraccolpi su tutta la zona circostante. Escanor sembra lievemente in vantaggio, ma il minuto sta per scadere, ed è proprio in quel momento che l'aura infiammata di Escanor inizia ad indebolirsi.

Il Re dei Demoni ne approfitta e colpisce l'uomo a tempo scaduto, perforandogli l'addome. Ma era tutto nei piani di Escanor che riesce a superare il limite del minuto e, con la mano del Re dei Demoni ancora nel suo corpo, sprigiona una nuova aura solare. Cosa accadrà al Peccato del Leone nel prossimo capitolo di The Seven Deadly Sins, in arrivo la prossima settimana su Weekly Shonen Magazine?