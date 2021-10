The Seven Deadly Sins: in arrivo un importante aggiornamento dall'autore Suzuki

La conclusione di The Seven Deadly Sins ha lasciato diverse questioni in sospeso per l'opera di Nakaba Suzuki, riprese solo in parte nel sequel ufficiale The Four Knights of the Apocalypse, e nonostante ci sia stato un ultimo addio a Meliodas e ai Peccati con il film Cursed By Light presto ci sarà un importante aggiornamento da parte dell'autore.

Per quanto le ultime stagioni dell'anime, nate da complessi processi produttivi, siano state duramente criticate dalla community, la storia dei Sette Peccati Capitali riesce a suscitare ancora molto interesse e a conquistare nuovi lettori e appassionati, che potrebbero rimanere sorpresi dalle prossime rivelazioni di Suzuki.

Stando a quanto riportato dal post dell'affidabile @MangaMoguraRE, disponibile in calce, nel prossimo numero della rivista edita da Kodansha, Weekly Shonen Magazine, in uscita il 10 novembre 2021, oltre al nuovo capitolo di Four Knights of Apocalypse, con tanto di pagine a colori, sarà annunciata una grande novità riguardo l'universo dove ha avuto luogo la leggendaria avventura di Meliodas. Sfortunatamente non è stato specificato altro, ma appare improbabile l'annuncio di un adattamento animato del sequel, considerato il poco materiale disponibile.

Per concludere vi ricordiamo che un fan della serie ha realizzato un interessante grafico relativo alle vendite del manga The Seven Deadly Sins, e vi lasciamo ad un'analisi relativa ai Tesori Sacri.