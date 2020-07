The Seven Deadly Sins: in arrivo un nuovo capitolo speciale per il manga più una sorpresa

Tra luci e ombre, The Seven Deadly Sins ha infine lasciato il palcoscenico editoriale lo scorso marzo, confezionando ben 346 capitoli per 41 volumi. Nonostante un arco narrativo finale molto al di sotto delle aspettative, il viaggio che ha accompagnato i 7 Peccati Capitali in giro per il mondo è stato divertente ed emozionante.

A qualche giorno di distanza dalla data di debutto della stagione 3 su Netflix, la rivista Weekly Shonen Magazine ne ha approfittato per cogliere la palla al balzo e annunciare un nuovo progetto oneshot. Nell'uscita prevista per la prossima settimana, infatti, Nakaba Suzuki tornerà sulla Britannia immaginaria per narrare un'inedita avventura del figlio del peccato d'avarizia, Ban Jr. Lancelot.

E se ciò non fosse sufficiente, la rivista ha inoltre annunciato il prossimo arrivo di un nuovo teaser per The Seven Deadly Sins 4, l'ultima stagione dell'anime che accompagnerà la storia verso la sua fine. Presumibilmente, il trailer sarà accompagnato dalla nuova data di uscita dopo che la serie televisiva è stata rimandata a causa del Nuovo Coronavirus.

E voi, invece, siete curiosi di conoscere questa inedita avventura con protagonista il figlio di Ban? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato la nostra Recensione di The Seven Deadly Sins.