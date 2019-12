The Seven Deadly Sins augura Buon Natale con un cosplay di Elizabeth

La stagione natalizia è una delle più festive dell'anno e riempie tutto di toni rossi e verdi. Ciò influenza anche i cosplay dei vari personaggi che arrivano in questo periodo, rivisitati per abbinarli agli elementi tradizionali di questa festività. A questi si aggiunge il recente travestimento proveniente da The Seven Deadly Sins.

La cosplayer Boarhats_bestgirl ha pubblicato sul suo account Instagram una foto che la ritrae nei panni di Elizabeth Liones, coprotagonista di The Seven Deadly Sins. Il manga di Nakaba Suzuki non ha mai offerto una Elizabeth in versione natalizia, pertanto la fan è corsa ai ripari approfittando di un disegno celebrativo dello staff dell'anime.

In calce potete osservare il post con il cosplay a tema The Seven Deadly Sins, riprendendo quell'abito di Elizabeth con fiocchi, stelle e l'immancabile vestito rosso che termina con una gonna e coronato da una mantellina bianca e grigia. Naturalmente, è presente anche il classico cappello natalizio. Chissà se riuscirà a portare un buon regalo ai fan di The Seven Deadly Sins.

Negli scorsi giorni vi abbiamo presentato tanti cosplay a tema natalizio, come quello di Hinata da Naruto e Erza da Fairy Tail. Ne avete già uno preferito?